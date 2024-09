Serie C, il montemurlese Pucciarelli trascina la Vis Pesaro da capitano

Prato, 10 settembre 2024 - I tempi in cui incantava in Serie A, trascinando l'Empoli con le sue giocate, appaiono lontani. Ma Manuel Pucciarelli, dopo esser stato eletto “Man of the season” per la Vis Pesaro nella scorsa annata, si candida a confermarsi fra i migliori anche nel campionato di Serie C 2024/25. L'attaccante montemurlese è infatti stato confermato anche dal nuovo tecnico Roberto Stellone, che lo ha schierato in tutte le gare sin qui in programma. Di più: alla luce dell'assenza di Manuel Di Paola, è stato proprio “Puccia” ad indossare di recente la fascia di capitano. Come nel caso dell'incontro di domenica scorsa contro il Legnago, chiusasi per 1-0 in favore dei pesaresi, nel corso della quale il trentatreenne di Montemurlo ha offerto il consueto apporto di esperienza e tecnica. Una scelta nel segno della continuità quindi, la sua: era arrivato nelle Marche proveniente dall'Australia nel 2022, mettendo a segno 2 reti in 21 partite alla sua prima annata. Ma quando gli infortuni gli hanno dato tregua, non ha avuto problemi a ricordare perché sia riuscito nel corso della sua carriera a giocare 136 volte in Serie A con Empoli e Chievo. Ha contribuito a tenere a galla la Vis nella “regular season” della Serie C 2023/24, segnando 4 volte in 36 apparizioni e ripetendosi con altre due reti nelle due partite dei playout. Senza di lui, insomma, la salvezza non sarebbe probabilmente salvata. E con lui, la compagine marchigiana occupa attualmente il quinto posto nel girone B del campionato di Serie C, con due vittorie in tre partite. Sarà il tempo a quantificare le ambizioni del gruppo. Ma almeno per adesso, Pucciarelli e la Vis possono continuare a sognare.

G.F.