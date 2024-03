Serie C, il pratese Vannucchi rinnova con il Taranto e sogna il ritorno in B da capitano

Prato, 26 marzo 2024 - In Puglia è rinato, rimettendo sui giusti binari una carriera che sembrava avviata inspiegabilmente verso un rapido declino. E dopo aver rinnovato di recente il contratto sino al 2026, Gianmarco Vannucchi continua a sognare da capitano il salto in Serie B con il Taranto. Quando nel 2022 approdò nella città pugliese, il portiere pratese era in cerca di rilancio dopo le esperienze con più ombre che luci alla Salernitana (in B) e al Padova (in C). I dirigenti tarantino lo ingaggiarono pensando che un giocatore del quale si diceva un gran bene sino a qualche tempo prima non potesse essere diventato improvvisamente un bidone. E il calcolo si è rivelato esatto, visto che dopo un'annata di assestamento necessaria per togliere la ruggine (nel corso della quale era comunque sceso in campo 33 volte) Vannucchi si sta confermando fra i migliori portieri della Serie C 2023/24: a Taranto è già un idolo. Se la squadra di coach Ezio Capuano occupa attualmente la quinta posizione in classifica nel girone C ed è quindi in piena corsa per la promozione (nonostante i quattro punti penalizzazione) il merito è anche delle parate decisive del calciatore cresciuto nel Coiano Santa Lucia. Con (almeno) cinque gare ancora da disputare, Gianmarco ha già eguagliato le 33 presenze dello scorso anno, subendo 28 reti e mantenendo la porta inviolata in 12 occasioni. Diverse stagioni fa, dopo l'uscita dal settore giovanile della Juventus e la conquista del posto da titolare nell'ambiziosa Alessandria poco più che ventenne, c'era chi gli prospettava una carriera di primissimo piano in Serie A. Le cose sono poi andate diversamente, ma di questo passo Vannucchi ha tutte le carte in regola per tornare in B da protagonista. E per restarci a lungo.

G.F.