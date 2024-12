Serie C, la consacrazione del terzino a Legnago: "Ora devo migliorare la fase difensiva». Carpi, Tcheuna: "Il mio gol più bello»

Quella ’saetta’ di sinistro che si è infilata nel sette per il 2-0 del Carpi sabato a Legnago è la sublimazione perfetta di quello che Rodrick Tcheuna (foto) sta facendo in questi primi 4 mesi da professionista. Il terzino 2002 del Carpi è uno dei titolarissimi biancorossi (17 gare su 17 da titolare condite da 2 reti), già sul taccuino di tanti club di Serie A come Juve, Verone Sassuolo che lo stanno seguendo da inizio stagione. Ma lui pensa solo a crescere ancora col Carpi. "È stato un tiro di puro istinto tra l’altro col sinistro – racconta con un sorriso – e confesso che in questi giorni l’ho riguardato molte volte perché è gol incredibile, il più bello della mia carriera. Poi vale doppio perché ci aiutato a vincere, anche se grande merito va a Matte (Sorzi, ndr), quei due rigori ci avevano un po’ scosso ma grazie alle sue parte siamo rimasti lucidi portando a casa tre punti d’oro. Le voci di mercato? Fanno piacere, ma non ci do peso, l’unica cosa che conta è il Carpi". Nato a Perugia da padre camerunense e mamma ucraina, cresciuto anche calcisticamente nel ferrarese (fra Frutteti e Dribbling), è sbocciato a Corticella in D, club da dove l’anno scorso l’ex ds Motta lo portò a Carpi. "Ho avuto la fortuna di incontrare prima mister Miramari e poi Serpini – racconta Tcheuna, che abita a Porotto, a ovest di Ferrara – che mi hanno dato grande fiducia. Però so bene che devo migliorare la fase difensiva. Faccio ancora molti errori "fatali", prendere gol è un attimo e farlo è molto più complicato. Il sogno? Arrivare il più in alto possibile e per farlo serve lavoro, sacrificio, umiltà e tanta fortuna". Sanato arriva la Torres reduce da 4 ko. "E’ una grande squadra – conclude – ma giochiamo sempre per vincere e vogliamo migliorare questi 21 punti".

Dal campo. Oggi torna in gruppo anche Nardi, per mister Serpini abbondanza di scelte con Panelli, Rossini e calanca che si giocano una maglia al fianco di Zagnoni in difesa.

