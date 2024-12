Serie C. La Pianese a caccia del riscatto: rebus. Pacciardi e Proietto

Riscattare il ko di Pineto e provare a fare l’impresa contro una delle grandi corazzate del girone, la Ternana. La Pianese di mister Prosperi si allena nel suo quartier generale a Piancastagnaio in vista dell’anticipo di sabato pomeriggio desiderosa di tornare a fare punti anche se come detto l’avversario è di quelli davvero fortissimi. Per farlo il tecnico abruzzese spera di recuperare Pacciardi e Proietto, assenti nell’ultimo turno. Il mediano quasi certamente sarà a disposizione e giocherà con una maschera protettiva dopo il problema al volto rimediato contro il Legnago. Il roccioso centrale resta invece in dubbio ma c’è speranza di averlo almeno in panchina. Per il resto si va verso la conferma di gran parte della squadra di venerdì scorso con magari un cambio in attacco con Sorrentino e Colombo che sperano in un chance dal primo minuto magari al posto di Falleni. Quello contro Cianci e compagni sarà il terzultimo impegno del 2024 e il primo di un trittico davvero difficile sulla carta: dopo la Ternana infatti insidiosissima trasferta ad Arezzo (domenica 15) e poi altro match lontano dal Comunale, stavolta a Perugia domenica 22 per la prima giornata del girone di ritorno.