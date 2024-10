Serie C. La Pianese archivia il ko con Sestri Levante. Sabato c’è la trasferta con il Milan Futuro

Un inciampo amaro, per la Pianese, contro il Sestri Levante. Una deviazione sfortunata è bastata alla squadra di Scotto per tornare a casa con le tasche piene e lasciare i bianconeri a leccarsi le ferite. La prestazione delle zebrette, come ammesso dallo tesso mister Prosperi, non è stata all’altezza di quelle precedenti, complice probabilmente la stanchezza, dopo tre partite ravvicinate consecutive che hanno portato a un bel dispendio di energie. I bianconeri sono apparsi meno brillanti e meno lucidi e non sono riusciti a rimettere in piedi il risultato, di portare l’episodio dalla propria parte, come hanno fatto gli avversari.

La gara, comunque, fa già parte del passato: da oggi Simeoni e compagni riprenderanno la preparazione in vista della prossima partita, la trasferta di sabato (fischio di inizio alle 15) a Solbiate Arno, Varese, sul campo del Milan Futuro.

I rossoneri, alla prima esperienza in Serie C, sono al momento terz’ultimi, con 5 punti all’attivo, uno un meno della Pianese. Per il match, mister Prosperi ritroverà Odjer che domenica ha pagato il suo debito con la giustizia sportiva, ma dovrà rinunciare a Da Pozzo, espulso nei minuti finali della sfida con il Sestri Levante. Saranno poi da valutare le condizioni degli infortunati Frey, Capanni e Remy: la speranza è che possano recuperare, ma la fiammella rimane debole.