Serie C. La Pianese disegna il futuro. Proietto resta, Kouko lascia

Sta lavorando alla costruzione della nuova stagione, la Pianese. Il confermato direttore sportivo Francesco Cangi è impegnato nell’allestimento della rosa chiamata a confrontarsi, nel prossimo torneo, con la Serie C, a cinque anni di distanza dalla prima volta.

Se al ‘debutto’ tra i professionisti le zebrette non riuscirono a reggere l’urto, per quanto in una stagione condizionata dalla pandemia, dalla necessità di giocare le partite casalinghe a Grosseto, e da mille altre difficoltà, questa volta il club bianconero ha tutta l’intenzione di stabilizzarsi al piano superiore: "Non abbiamo paura di affrontare questa nuova avventura", le parole del presidentissimo Maurizio Sani.

Così, nel giro di pochi giorni, è arrivato il prolungamento del contratto dell’allenatore Fabio Prosperi (e poi anche del suo staff) in panchina: la Serie C sarà un bel banco di prova anche per il mister, che ha meritatamente riscosso la fiducia della società, lui che la Lega Pro l’ha masticata da giocatore, ma mai nei panni del condottiero, se non da giovanissimo. Il lavoro che, insieme ai suoi collaboratori, ha fatto su una rosa tutta nuova, è stato sotto gli occhi di tutti, tanto da fare della Pianese da un’‘imbucata’ alla festa, alla Regina del girone.

Dopo la conferma di Prosperi è poi arrivata quella del primo giocatore: il centrocampista Francesco Proietto che rimarrà sul monte Amiata per il secondo anno consecutivo. Da vedere quali altri bianconeri proseguiranno il loro percorso con la stessa casacca (verosimilmente i due veterani Gagliardi, lo storico capitano delle zebrette, e Simeoni, uomini simbolo sia dentro che fuori dal campo). Con qualcuno, però, le strade si separeranno, inevitabilmente: secondo gli ultimi rumors, sarebbe pronto a indossare un’altra maglia Daniel Kouko, alla Pianese da due stagioni.

L’attaccante, ottimo elemento per il campionato Interregionale, condizionato anche da qualche giornata di squalifica di troppo, nell’ultimo campionato non ha trovato troppa continuità, per quanto il mister ne tessesse le lodi. Per lui potrebbero aprirsi le porte del Follonica Gavorrano, una delle squadre più attrezzate della Serie D, arrivata dietro alla Pianese, al secondo posto, nell’ultimo torneo e in finale nella Coppa Italia di categoria.