Serie C. La Pianese vuole archiviare le sconfitte. Nel mirino ora c’è la trasferta ad Arezzo

Ha riacceso il motore, la Pianese, dopo i due giorni di riposo concessi da mister Prosperi. I bianconeri vogliono mettersi alle spalle le sconfitte con Pineto e Ternana e riprendere il cammino, attesi dalla trasferta sul campo dell’Arezzo (ore 17,30). La squadra, ieri pomeriggio, ha svolto un’attivazione tecnica e si è concentrata su un lavoro tattico difensivo e una parte aerobica prima di concludere la sessione con la partitella finale. Il programma prevede una doppia seduta oggi, mentre domani e venerdì le zebrette si raduneranno il pomeriggio. Sabato in programma la consueta seduta di rifinitura mattutina. Da valutare la situazione dei bianconeri assenti con la Ternana, ovvero Pacciardi (fastidio muscolare), Indragoli (distrazione) e Papini (problema al flessore). I tifosi bianconeri che volessero seguire Simeoni e compagni allo stadio ‘Città di Arezzo’, potranno acquistare in prevendita i biglietti per il settore ospiti Curva Nord entro e non oltre le 19 di sabato su sport.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. La tariffa è di 13 euro più i diritti di prevendita; i ragazzi dai 6 ai 14 anni pagano 6 euro, per gli under 6 ingresso gratuito. La società ricorda che il giorno della gara non sarà possibile acquistare i biglietti nel settore ospiti né in alcun settore per i residenti nella provincia di Siena.