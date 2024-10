Serie C, la punta dei biancorossi: "Vogliamo fare un regalo ai tifosi per i 115 anni». Carpi, Saporetti: "Con la Lucchese gara rabbiosa»

CARPI

Nei 115 anni di storia che il Carpi festeggerà domenica nella sfida alla Lucchese Simone Saporetti (foto) c’è entrato dalla porta principale. Con 23 reti timbrate nella magica cavalcata dell’anno scorso, il bomber ravennate ha battuto tutti i record realizzativi per un singolo giocatore in maglia biancorossa. E fino ad ora con 3 gol e 3 assist è fra i più positivi dell’inizio di stagione di un Carpi che cerca domenica riscatto dopo il ko con la Pianese. "Siamo onorati di fare parte della storia di questa società – le sue parole – è un motivo per dare qualcosa in più con la Lucchese e cancellare la sconfitta di Piancastagnaio. Cosa non è andato? Fin qui abbiamo affrontato avversari più blasonati ma meno organizzati della Pianese, che si è dimostrata una squadra che può dare fastidio a chiunque, molto simile a noi. Tatticamente erano molto preparati, mentre nelle gare precedenti abbiamo avuto partite più difficili ma paradossalmente più semplici dal punto di vista tattico. Peccato per la punizione nel finale: nonostante abbia segnati 26 gol col Carpi non sono ancora riuscito a farlo su punizione, anche perché non ne tiro tante, ma quando è partita la palla pensavo fosse gol, è stato molto bravo il loro portiere". Il Carpi fin qui fuori casa sta faticando (2 punti in 5 gare) rispetto agli 8 in 4 conquistati in casa. "Giocare in casa è uno stimolo in più - prosegue - da quando sono qua abbiamo perso solo col Fanfulla. Le tre sconfitte esterne credo siano anche un po’ figlie del caso ma in casa sicuramente ci sentiamo più a nostro agio, con i nostri tifosi e il campo che conosciamo. Quanto manca Cortesi? E’ stato uno di quelli che ha avuto l’impatto maggiore su questo inizio d’anno, ma tutti fin qui hanno dimostrato di essere all’altezza, andando anche oltre le aspettative di qualcuno. Sono molto orgoglioso del gruppo". Saporetti, voluto fortemente dal patron Lazzaretti in estate, sta ripagando la fiducia. "Sto facendo bene, ma mi auguro di fare sempre meglio, potevo fare più gol e più assist. Restare a Carpi è stata una mia scelta perché credo in questo progetto e in me, sono certo che sarà la mia stagione di consacrazione". Per battere la Lucchese servirà anche mettere in campo la rabbia per i 3 ko esterni di fila. "Tatticamente loro giocano un po’ come la Pianese – conclude – e la rabbia per la sconfitta va messa in campo e penso che essere delusi ci faccia bene: all’inizio abbiamo ricevuto tanti elogi anche senza portare a casa il risultato, mentre queste due ultime gare ci hanno fatto capire che dobbiamo tornare a fare quello che facevamo prima, aggiungendo i risultati ai complimenti".

Dal campo. Buone notizie dagli esiti degli esami di Mandelli, che hanno escluso lesioni gravi: salterà la Lucchese, ma potrebbe tornare venerdì 25 a Pesaro. Davide Setti