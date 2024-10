Serie C. L’Arezzo al Cabassi, Serpini: "Serve il vero Carpi»

"Quello che dobbiamo ritrovare non è il risultato ma il Carpi, perché se ritroviamo il Carpi alla lunga i risultati poi arrivano". Cristian Serpini è chiaro alla vigilia della sfida che stasera porterà alle 20,45 al ’Cabassi’ l’Arezzo seconda forza del campionato, che con 6 vittorie nelle ultime 8 gare è salito a -4 dalla capolista Pescara. Il tecnico riparte dal naufragio di venerdì. "A Pesaro non è andato niente – spiega –, in queste ultime gare abbiamo cercato di tutelare il reparto difensivo abbassandoci ma non ha funzionato, siamo andati a Pesaro per giocare uomo contro uomo e abbiamo visto le differenze fra noi e loro. Gli avversari ci conoscono, hanno capito come prenderci e siamo troppo ’puliti’. Dobbiamo trovare un piano B e crescere, capire che se c’è da fare ’a schiaffoni’ dobbiamo imparare a farlo contro avversari superiori. Questione fisica? Non credo, a Pesaro è stata la gara in cui il gps ci ha detto che abbiamo corso di più, ma male". Il tecnico parla di Forapani e dell’Arezzo. "Attendiamo gli esami per Marco – spiega – per cui temiamo la rottura del crociato. Rossini non viene neanche in panchina, Mandelli è recuperato. L’Arezzo? Squadra forte, con la Spal dopo un primo tempo equilibrato ha inserito 5 punte e l’hanno vinta. Hanno un potenziale offensivo importante".

Programma. Nella 12^ giornata stasera (18,30) Sestri-Ternana e Spal-Pianese, (20,45) Carpi-Arezzo, Gubbio-Vis Pesaro e Rimini-Legnago, domani (18,30) Milan U23-Pineto e Torre-Perugia, (20,45) Ascoli-Campobasso, Entella-Lucchese e Pescara-Pontedera.

Classifica. Pescara 26, Ternana, Arezzo, Torres, Entella 22, Campobasso 18, Vis Pesaro e Pianese 16, Gubbio, 15, Rimini 14, Perugia 13, Lucchese 12, Carpi, Pineto e Pontedera 11, Sestri 10, Milan U23 9, Ascoli 8, Spal (-3) 7, Legnago 6.

Dal campo. Senza Cortesi, Forapani (oggi gli esami, probabile la rottura del crociato con stagione finita) e Rossini, torna dal 1’ Mandelli, in difesa può riposare Calanca, in attacco Puletto da trequartista. In arrivo 200 tifosi dalla Toscana.

(4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Panelli, Verza; Contiliano, Mandelli, Figoli; Puletto; Saporetti, Gerbi (foto). A disp. Lorenzi, Pezzolato, Zoboletti, Cecotti, Mazzali, Calanca, Nardi, Amayah, Sereni, Stanzani, Sall. All. Serpini.

AREZZO (4-3-3): Trombini; Lazzarini, Del Fabro, Chiosa, Righetti; Mawuli, Santoro, Renzi; Guccione, Gucci, Gaddini. A disp. Galli, Borra, Settembrini, Barboni, Gigli, Montini, Coccia, Bigi, Fiore, Pattarello, Ogunseye, Tavernelli. All. Troise.

Arbitro: Andreano di Prato

Davide Setti