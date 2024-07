Serie "C" - Lucchese: il vertice di mercato. Bulgarella, Ferrarese e Gorgone a Milano

Vertice rossonero a Milano per stabilire la strategia da seguire sul mercato estivo che apre oggi ufficialmente i battenti. Attorno ad un tavolo si ritroveranno il presidente Bulgarella, il "ds" Ferrarese e l’allenatore Gorgone. Se l’obiettivo dichiarato a più riprese è quello di disputare un campionato ambizioso, da terzo, quinto posto, è ovvio che, per alzare l’attuale asticella, serviranno almeno cinque-sei acquisti di spessore, dislocati un po’ in tutti e tre i reparti, con particolare attenzione a quello offensivo (sempreché rimangano giocatori come Gucher, Tiritiello, Sabbione, Quirini, De Maria, Visconti e qualche altro).

E’ probabile che il diesse Ferrarese sottoponga al presidente e al trainer una lista di nomi, divisi tra prima e seconda fascia, che ritiene possano essere quelli giusti per creare un mix vincente. Uno di questi dovrebbe essere il centravanti Parigi che Ferrarese dovrebbe aver visto all’opera lo scorso anno nell’Arzignano. C’è, però, ancora da trovare l’accordo economico e la durata eventuale del contratto. Nel corso del vertice si parlerà sicuramente di minutaggio, al quale la società è interessata e che dovrà vedere in campo tre "under", nati dopo il 2002. Nell’attuale "rosa" rossonera ci sono Quirini (2003), Leone (2005) e Djibril (2003). In genere molte squadre puntano a mettere tra i pali proprio un "under". La Lucchese dovrebbe essere una di queste, pur nella consapevolezza che un estremo difensore molto giovane (e di solito alla sua prima esperienza tra i "pro"), può comportare più di un rischio.

Lo scorso anno c’era Chiorra (2001) che, oggi, sarebbe un "over" e che è rientrato all’Empoli, dove farà il "secondo". Sembra che il ballottaggio sia tra Palmisani (classe 2004), della "Primavera" del Frosinone che, ovviamente, Gorgone conosce molto bene e l’americano Gabriel Becchi (classe 2004), dell’Ascoli, ma che ha giocato lo scorso anno nel Ghiviborgo, in serie "D". Ed ora le altre voci. E’ in dirittura di arrivo il ritorno del lucchese Nicolò Fazzi che, a differenza della passata stagione, questa volta potrà svolgere tutta la preparazione dall’inizio. Sembra, invece, complicarsi l’ingaggio dell’altro lucchese, Antoni, ex Tau, perché, sul difensore, è piombato il Livorno di Indiani che ha messo nel mirino anche il rossonero Russo, perchè vuole puntare ad un campionato di vertice.

Da oggi, insomma, il mercato della Lucchese entra nel vivo. Del resto non bisogna dimenticare che mancano appena quindici giorni all’inizio del ritiro al Ciocco, dove l’organico, a detta del "ds" Ferrarese, dovrebbe essere completo almeno all’ottanta per cento. Dal summit a Milano i tifosi si aspettano i primi "colpi" importanti.

Emiliano Pellegrini