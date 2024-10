Serie C. Mister Prosperi: "La Pianese ha giocato partite importanti. Contro il Milan Futuro è stata un’ottima prestazione»

Tre punti preziosissimi, quelli conquistati dalla Pianese grazie alla rete di Mastropietro, contro il Milan Futuro. Nelle parole dell’allenatore bianconero Fabio Prosperi (nella foto), tutta la soddisfazione del momento: la classifica dice 9 punti. "Abbiamo disputato una partita di grandissima intelligenza e anche qualità – ha esordito il mister –, il Milan ha speso tanto ma perché siamo stati bravi a farli correre. Nel secondo tempo ho aggiunto Sorrentino spostando Mastropietro a fare la mezzala, perché avevamo bisogno di occupare di più l’area e mettere in apprensione i difensori avversari, sapendo che avremmo potuto avere tanta gestione della palla".

E’ stata una partita in cui gli episodi hanno avuto il loro peso. "Fanno parte di questo sport – ha sottolineato Prosperi –. Sul primo credo ci sia poco da contestare, l’espulsione è giusta perché Mignani sarebbe andato in porta. La superiorità numerica, però, se da un lato ha agevolato la gestione della partita, dall’altro, paradossalmente, ha complicato il nostro lavoro a livello offensivo, perché il Milan ha chiuso tutti gli spazi. Noi abbiamo sbagliato tanti gol e ci siamo innervositi, il rischio era di rovinare la partita se non avessimo fatto attenzione, dal momento che hanno giocatori fortissimi". "Abbiamo incontrato una delle più attrezzate di questo campionato, ma credo che l’episodio ce lo siamo anche cercato – ha aggiunto l’allenatore bianconero –. La fiducia non l’abbiamo mai persa: siamo partiti con l’obiettivo di cercare di rimanere aggrappati al campionato. La Pianese sta facendo un percorso assolutamente inaspettato, dobbiamo quindi proseguire senza sosta nel nostro lavoro".

Il tecnico delle zebrette ha quindi evidenziato come il successo ottenuto sul campo di Solbiate Arno sia scaturito da un’altra buona prova collettiva. "Penso che sia una vittoria meritata – ha chiuso Prosperi –, una grandissima vittoria che non cambia di una virgola, però, quello che dobbiamo fare, come non l’avrebbe cambiato una sconfitta. La Pianese, fino a questo momento, ha sbagliato solo un tempo, con il Sestri Levante, per il resto ha sempre giocato partite importanti. Non trovo una sorpresa il fatto che anche stavolta la squadra abbia centrato un’ottima prestazione".