Serie C, nei biancorossi dal 1’ Amayah e Stanzani. Un Carpi d’emergenza stasera gioca a Perugia

CARPI Quello che stasera alle 20,30 si presenterà al ’Curi’ di Perugia (dove in 6 precedenti ha vinto solo nel 2-0 del 2016-17 in B) è un Carpi in piena emergenza, a caccia del quarto risultato utile di fila per tenere a distanza gli umbri, ora a -2 in classifica. "Oltre ai soliti – spiega mister Cristian Serpini – perdiamo anche Contiliano e Lorenzi, mentre Cortesi è tornato stamattina dalla febbre. Dovrò fare scelte nuove soprattutto a centrocampo, anche per far quadrare i tre under, giocheranno alcuni ragazzi (Amayah e Stanzani, ndr) che hanno avuto meno spazio e che in fase di mercato abbiamo deciso di confermare, penso che sarà una grande prova di maturità, partiamo con un undici di sostanza per poi finire con più qualità negli ultimi minuti. Casarini? Giocherà dall’inizio. Anche Campagna sta molto bene, ma ha bisogno di un po’ di tempo per entrare nei nostri meccanismi. Può esserci una chance anche per Stanzani che ci darà una mano anche sui loro esterni Mezzoni e Giraudo. Il mercato? Siamo vigili ma non bisogna fare l’errore di fare scambi di figurine ma prendere solo giocatori utili. Davanti abbiamo 4 e c’è Petito della Primavera che è bravino e su cui stiamo attenti".

Mercato. Dopo Nardi saluta anche il terzino Simone Mazzali (2002) che ha firmato col Dolomiti Bellunesi.

Programma. La 3^ di ritorno: stasera (20.30) Perugia-Carpi e Lucchese-Spal, domani (17,30) Ternana-Gubbio, Sestri-Pontedera e Pescara-Rimini, domenica (12,30) Milan U23-Torres, (15) Campobasso-Pianese e Ascoli-Entella, (17,30) Vis Pesaro-Legnago e Arezzo-Pineto. Clas.: Entella 44, Ternana (-2) 42, Pescara 41, Torres 39, Vis Pesaro e Arezzo 36, Rimini 29, Pineto 28, Pianese, Ascoli, Carpi e Campobasso 26, Gubbio 25, Perugia 24, Pontedera 21, Spal (-3), 20, Lucchese 19, Milan U23 17, Sestri 16, Legnago 14.

Dal campo. Senza Tcheuna, Forapani, Mandelli, Sall e Contiliano, mister Serpini deve reinventare la squadra, Cortesi è rientrato ieri dalla febbre: panchina Chance dal 1’ per Verza, Amayah in regia, Casarini e Stanzani. Negli umbri out Lewis, Seghetti e Angella, i ballottaggi Giunti-Broh e Lisi-Cisco.

PERUGIA (4-2-3-1): Gemello; Mezzoni, Riccardi, Dell’Orco, Giraudo; Giunti, Torrasi; Matos, Di Maggio, Lisi; Montevago. A disp. Albertoni, Yimga, Plaia, Amoran, Leo, Broh, Cisco, Bartolomei, Bacchin, Marconi, Polizzi. All. Zauli.

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Cecotti, Zagnoni, Panelli, Verza; Casarini, Amayah, Figoli; Puletto; Stanzani, Gerbi. A disp. Pezzolato, Furghieri, Calanca, Rossini, Mazzoni, Visani, Campagna, Cortesi, Saporetti. All. Serpini.

Arbitro: Pizzi di Bergamo

Davide Setti