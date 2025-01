Serie C, oggi alle 15 al ’Cabassi’. Carpi-Spal, Serpini: "Una finale, serve una svolta»

"È inutile girarci intorno, per tanti motivi è una gara speciale, da giocare come una finale". Cristian Serpini è uno dei tanti ex di un Carpi-Spal che vale già tanto, anche se siamo solo a gennaio. Nel momento più delicato dell’ottima stagione biancorossa (2 punti in 4 gare, tutte senza gol) arriva il derby contro la squadra di Dossena che lanciata da 5 risultati utili sogna il sorpasso per invischiare anche il Carpi nella lotta playout. "Una finale – spiega Serpini – e un derby sentito che avrà une bella cornice di pubblico. Rispetto all’andata siamo a -4 e in questo trittico vogliamo recuperare almeno 3 punti. Da Rimini abbiamo giocato peggio rispetto all’andata, ma prima dell’Entella avevamo subito un sol gol su un rigore dubbio a Perugia, c’era solidità pur faticando davanti. Ma per vincere bisogna cambiare marcia, non costruiamo e palleggiano come vorrei e creiamo meno occasioni". Di fronte c’è una Spal costruita per un’altra classifica. "Una delle squadre che ha speso di più – spiega – ha ottimi giocatori. Dossena pratica un calcio offensivo e per questo dovremo essere bravi a tenere Rao e Antenucci lontano dall’area". Serpini parla dei singoli. "Il rientro di Contiliano (foto) è prezioso – conclude – purtroppo per Mandelli e Tcheuna ci sarà da aspettare altri 20/30 giorni. Sall è uno di quelli che aspetto di più".

Programma. La 5^ di ritorno si è aperta ieri sera con Lucchese-Ascoli e Sestri-Legnago, oggi (15) Carpi-Spal, Pineto-Torres, (17,30) Campobasso-Gubbio, Entella-Pianese, domani (15) Perugia-Pescara, Milan U23-Rimini, (19,30) Ternana-Vis Pesaro, lunedì (20,30) Arezzo-Pontedera.

Classifica: Entella 50, Ternana (-2) e Torres 45, Vis Pesaro e Pescara 42, Arezzo 39, Pineto 34, Pianese 32, Rimini 31, Gubbio 28, Perugia e Ascoli 27, Campobasso e Carpi 26, Pontedera e Spal (-3) 24, Lucchese 20, Milan U23 18, Sestri 17, Legnano 14. Dal campo. A parte Mandelli, Forapani e Tcheuna ci sono tutti. Rossini o Calanca come terzino, Casarini-Saporetti per una maglia, se gioca l’ex Bologna allora Cortesi va da punta e Puletto trequartista.

(4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli, Cecotti; Puletto, Contiliano, Figoli; Cortesi; Saporetti, Gerbi. A disp. Lorenzi, Theiner, Verza, Calanca, Rigo, Visani, Amayah, Casarini, Campagna, Stanzani, Sall. All. Serpini.

SPAL (4-3-3): Galeotti; Calapai, Arena, Nador, Mignanelli; Zammarini, El Kaddouri, D’Orazio; Spini, Antenucci, Rao. A disp. Melgrati, Meneghetti, Bruscagin, Fiordaliso, Awua, Haoudi, Karlsson, Radrezza, Ntenda, Bachini, Kane. All. Dossena.

Arbitro: Cerbasi di Arezzo

Davide Setti