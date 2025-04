Serie C: penultima giornata del Girone B con Virtus Entella già promossa

Via libera oggi alla penultima di campionato, dopo il rinvio del giorno di Pasquetta per la morte di Papa Francesco. Tutte le squadre del girone B scenderanno in campo alla stessa ora, alle 18. Giornata di completo relax per la Virtus Entella, già promossa in B, sul campo del Pineto. Mentre la lotta per i playoff è decisamente ancora molto accesa. Occhi puntati sul match tra Campobasso e Perugia, mentre il Gubbio sarà di scena in casa contro un Milan Futuro che non può permettersi passi falsi.

Serie C. Girone B (37ª giornata, ore 18): Arezzo-Lucchese, Campobasso-Perugia, Gubbio-Milan Futuro, Legnago Salus-Pescara, Pineto-Virtus Entella, Pontedera-Rimini, Sestri Levante-Ascoli, Ternana-Pianese, Torres-Carpi, Vis Pesaro-Spal.

Classifica: Virtus Entella 81; Ternana 70; Torres 65; Pescara 61; Arezzo 58; Vis Pesaro 56; Pineto 55; Pianese 53; Rimini 50; Pontedera 45; Gubbio 45; Carpi 44; Perugia 44; Campobasso 40; Ascoli 39; Lucchese 36; Milan Futuro 33; Spal 31; Sestri Levante 27; Legnago Salus 26.