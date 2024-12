Serie C. Per la Pianese vietato sbagliare contro la Ternana

Prosegue, sul monte Amiata, la preparazione della Pianese, in vista della gara casalinga di sabato con la Ternana. Dopo l’ultimo passo falso, l’obiettivo è tornare a macinare terreno, per quanto a pestare l’erba del Comunale sia la seconda forza del girone, squadra attrezzata e in lizza per la vittoria del campionato. Per il match tornerà a disposizione Proietto, out a Pineto per una botta ricevuta al volto.

La società bianconera rende intanto noto che sono in vendita i biglietti per assistere all’incontro: si preannuncia una bella giornata di tifo, con i tagliandi a disposizione dei tifosi umbri (che possono occupare soltanto il settore ospiti) esauriti nel giro di poche ore. Per i sostenitori bianconeri sarà possibile acquistare i biglietti in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com. Il club ricorda che per tutti i bambini che non abbiano compiuto l’ottavo anno di età al momento della partita, l’ingresso allo stadio è gratuito. Di seguito i prezzi: tribuna d’Onore: 30 euro + prevendita; tribuna: 15 euro + prevendita; tribuna ridotto Under 14: 5 euro + prevendita; tribuna ridotto Under 18: 10 euro + prevendita; tribuna ridotto Over 65: 10 euro + prevendita.