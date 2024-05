SERIE "C». Play-off: ecco tutti gli accoppiamenti. Inizia la fase nazionale degli spareggi

Arrivare nelle prime posizioni al termine della "regular season" dà grossi vantaggi. La dimostrazione si è avuta nella seconda fase a gironi dei play-off, dove, a qualificarsi alla fase nazionale, sono state proprio le squadre meglio classificate, nonostante abbiano pareggiato. Unica eccezione, la Juve Next Gen che è andata a vincere a Pescara. Questi i risultati: Atalanta Under "23"-Legnago 1-1, Triestina-Giana Erminio 1-1, Perugia-Rimini 0-0, Pescara-Juventus Next Gen 1-3, Casertana-Audace Cerignola 0-0, Taranto-Picerno 0-0. Questi, dunque, gli accoppiamenti della fase nazionale: Perugia-Carrarese, Taranto-L.R. Vicenza, Benevento-Triestina, Juventus Next Gen-Casertana e Atalanta Under "23"-Catania. Le cinque gare del primo turno dei play-off nazionali si giocheranno con la formula andata e ritorno. Le squadre che si sono presentate al sorteggio con lo status di teste di serie giocheranno la prima partita fuori casa. Andata martedì 14 maggio, ritorno sabato 18 maggio.