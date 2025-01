Serie C. Primo allenamento del 2025 per la Pianese. Lunedì c’è la sfida in casa contro l’Ascoli

Il 2025 è cominciato anche per la Pianese. Ieri pomeriggio le zebrette si sono ritrovate agli ordini di mister Alessandro Formisano per il primo allenamento del nuovo anno e per iniziare a preparare la sfida di lunedì 6 gennaio contro l’Ascoli (stadio Comunale di Piancastagnaio, ore 15), valevole per la ventunesima giornata di campionato di Serie C NOW. Nella sessione odierna la squadra ha dedicato la prima parte ad un lavoro prettamente atletico improntato su un richiamo di corsa, al quale ha fatto seguito una parte tattica con partite a tema. Lo staff bianconero ha potuto contare su tutto il gruppo ad eccezione di Federico Pacciardi. Il programma degli allenamenti prevede una doppia seduta nella giornata di domani e un allenamento mattutino in quella di sabato. Al mattino si terrà anche la rifinitura di domenica alla vigilia della gara.