Serie C. Rabbia Pergolettese dopo il ko a Vercelli: "Rigore scandaloso» Esordio amaro per la Pergolettese in Lega Pro, sconfitta dalla Pro Vercelli per un discusso rigore al 92'. Il Lecco cerca rinforzi in attacco, con Vertainen e Russo tra le opzioni. Obiettivo playoff dichiarato dalla dirigenza.