Serie C. Riccione, secondo ko consecutivo sul campo del Tavagnacco

Seconda battuta d’arresto consecutiva per la Femminile Riccione che dopo aver ceduto tutto alla capolista Venezia, ha lasciato il bottino anche sul campo del Tavagnacco (3-1). Il gol di Ferraro non ha portato punti alle romagnole, che hanno spalancato la porta a Govetto, Lorenzini e Zanetti. La squadra della Perla Verde resta così inchiodata a quota 19 in classifica, sempre in compagnia di Real Vicenza e Venezia 1985, con le prime che hanno osservato il proprio turno di riposo, mentre le seconde hanno lasciato tutto all’Accademia Spal.

Serie C femminile. Girone B (15ª giornata): Isera-Jesina 0-1, Ravenna-Sudtirol 0-5, Tavagnacco-Femminile Riccione 3-1, Trento-Gatteo Mare 2-3, Venezia-Vicenza 5-0, Venezia 1985-Accademia Spal 1-4, Villorba Treviso-Chieti 1-0. A riposo il Real Vicenza.

Classifica: Venezia 37; Suditirol 28; Trento 27; Vicenza 26; Accademia Spal 25; Jesina 23; Villorba Treviso 20; Real Vicenza, Femminile Riccione, Venezia 1985 19; Tavagnacco 17; Chieti 10; Gatteo Mare 9; Isera 8; Ravenna 3.