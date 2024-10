Serie C. Rimini, tifosi pronti a ripartire. Finora in mille al seguito

Erano in trecento a Carpi al debutto. Un centinaio a Lucca, altrettanti a Perugia. Poi trecento ad Ascoli e oltre 350 ad Arezzo. Oltre un migliaio, sciarpa al collo e bandiere saldamente in pugno. E ora, anche venerdì sera a Terni, il Rimini non sarà solo. Perché i tifosi biancorossi sono pronti a rimettersi in viaggio. Non importa se l’orario (il calcio d’inizio al ’Liberati’ è previsto per le 20.30) non aiuta. Ci saranno i tifosi del Collettivo Riminese che, come sempre, partiranno in pullman. L’appuntamento è fissato per venerdì pomeriggio, alle 15.30 in Piazzale del Popolo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Ivan (335-5711536) e Claudio (338- 8162999). E naturalmente sul pullman bisognerà salire con il biglietto del settore ospiti già in tasca. I prezzi dei biglietti per il settore Ospiti (Curva Ovest) sono: intero 12 euro, ridotto (donne, over 65, under 30 e disabili) 9 euro, ridotto under 18 5 euro e ridotto baby (0-6 anni non compiuti) 2 euro. La vendita è attiva online su vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket autorizzati (a Rimini è possibile acquistarli alla Tabaccheria Pruccoli).

Sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti fino a domani alle 19. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti. Insomma, i tifosi sono pronti e la squadra lo è altrettanto. Sul campo la squadra di Buscè si sta allenando per farsi trovare pronta all’ennesimo appuntamento lontano dalla Romagna dove, sin qui, i biancorossi hanno costruito le proprie fortune di classifica. Il tecnico campano ancora una volta dovrà fare i conti con le assenze sugli esterni di Malagrida e Cioffi, mentre conta di recuperare Cernigoi e De Vitis. Ancora c’è a disposizione, comunque, qualche allenamento, tra oggi e domani, per valutare le reali condizioni fisiche dei biancorossi.

Giudice sportivo. Duecento euro di multa per il Rimini "per avere – si legge nel comunicato – alcuni suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di due minuti non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Nessun problema, invece, con il ’giudice’ per quel che riguarda i calciatori. Nel girone B un turno di stop per Ballo del Milan Futuro, Quirini della Lucchese e Bove della Vis Pesaro.