Serie C. Tegola Carpi, Forapani va ko: problema al ginocchio. Si teme la rottura del crociato, rischio lungo stop

Piove sul bagnato in casa Carpi, che a poche ore dalla sfida di martedì sera con l’Arezzo perde una delle sue colonne di centrocampo. Nell’allenamento di ieri Marco Forapani si infortunato al ginocchio ed è uscito dal campo portato a braccio dai compagni. Ovviamente è presto per capire l’entità reale del problema, ma dai primi esami e dalla dinamica dell’infortunio il timore è che ci sia un interessamento del legamento crociato, con la speranza che si stato soltanto "pizzicato" e non lesionato, perché in questo secondo caso (che purtroppo sembra il più probabile dai primi controlli effettuati dallo staff medico) la stagione del classe 2003 sarebbe conclusa in anticipo. Una perdita grave per i biancorossi, visto che dopo la grande stagione in D da trascinatore, Forapani fin qui è stato uno dei "sempre presenti" anche al debutto in categoria, giocando 12 gare su 12 da titolare fra campionato e coppa, condite dalla rete con l’Ascoli. Pressoché scontato che a gennaio la società dovrà intervenire sul mercato per rimpiazzarlo se fosse confermato il grave infortunio, ma già nell’immediato la sua assenza costringerà mister Serpini a cambiare i piani della mediana. Per mantenere l’under i candidati naturali a sostituirlo sono i due 2004 Puletto e Nardi, che fin qui Serpini ha utilizzato con meno frequenza proprio perché lì in mezzo Forapani e Contiliano si sono presi i galloni da titolare. Per martedì sera con l’Arezzo la mediana dunque cambierà in modo forzato. La buona notizia può essere il rientro dal 1’ di Mandelli, che ha svolto per due giorni di fila il lavoro con i compagni e non sente più dolore alla coscia. Al suo fianco Contiliano e appunto uno fra Puletto e Nardi, a meno che il terzo under non sia un terzino (Verza)?) e allora Serpini metta come mezz’ala Figoli.

