Serie C Un Carpi da rimonta punta ai playoff

CARPILa settimana da tre gare di fila che il Carpi ha chiuso con 7 punti (solo la Ternana vincendo stasera a Ferrara può fare meglio) ha detto chiaramente due cose della squadra di Cristian Serpini. La prima che la salvezza a quota 40 punti è ormai in cassaforte, in attesa del timbro della matematica. La seconda che i biancorossi se la possono giocare senza problemi nelle ultime 6 gare per un posto nei playoff, considerato anche che se il Rimini vincesse la Coppa Italia (doppia finale con la Giana) agli spareggi andrebbe anche l’undicesima classifica, che attualmente è proprio il Carpi. L’1-1 con gli abruzzesi ha confermato la ’nuova pelle’ dei biancorossi, che per la terza gara nelle ultime 4 hanno fatto punti dopo essere andati in svantaggio, cosa che non era mai riuscita nei primi 6 mesi di campionato. Dopo il 2-2 di Lucca (sotto due volte), il 2-1 sulla Vis Pesaro (dallo 0-1 di Di Paola) è arrivato un altro pari in rincorsa grazie alla prima rete di Rigo, quattordicesimo differente marcatore stagionale. Ora ci sono 6 gare per provare a regalarsi un traguardo inatteso in estate, a cominciare dalla sfida di sabato sul campo del Campobasso che insegue a -4 contro cui andranno valutate le condizioni di Cortesi e Zagnoni: il fantasista si è fermato a metà ripresa per un affaticamento all’adduttore e starà a riposo un paio di giorni, il difensore invece si è fatto male al pollice della mano ma si sta preparando un tutore per poterlo avere in campo. Tifosi. La sfida col Pineto è stata anche l’occasione per una bella reunion (foto) organizzata da Carlo Cogliano presso il Camper biancorosso, dive si sono ritrovati per un brindisi prima della gara tanti ex che hanno scritto la storia del Carpi, guidati da Gianfranco Poletto, ora 85enne, che con 78 reti è il miglio marcatore della storia del Carpi, con lui fra gli altri anche Romano Carnevali, Loris Belluzzi, Marco Gibertini, Marco Forghieri, Rosario Vitolo, Bob Notari, Ivo Pulga, Giorgio Gualdi, Fabio Martinelli e Mario Galdo, che poi sono stati ospiti del Carpi in tribuna per seguire la gara. Davide Setti