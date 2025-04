Serie C1 regionale: Vigor e Atletico Fucecchio chiudono la stagione con pareggio e sconfitta

Finisce con un pareggio e una sconfitta indolore la stagione delle due compagini di Fucecchio impegnate nel campionato di Serie C1 regionale. Partiamo dalla Vigor, che ha impattato 5-5 sul campo del Città di Massa. Sul piano del gioco e delle occasioni i padroni di casa avrebbero forse meritato qualcosa in più, ma hanno pagato la poca concretezza sotto porta. Al contrario la squadra di Giovanneschi è stata brava a ribattere colpo su colpo grazie alla doppietta di Qevani (39 reti stagionali e ‘titolo’ di vice capocannoniere della categoria dietro all’inarrivabile Pina de Le Crete con 50 gol) e ai centri di Falconi, Pucci e Catania. Con questo pareggio la Vigor termina al sesto posto con 39 punti, cinque in più dei ‘cugini’ dell’Atletico, che chiudono invece ottavi alla loro prima esperienza sul massimo palcoscenico regionale.

Nell’ultima gara i ‘colchoneros’ sono usciti sconfitti 8-5 in casa contro il Monsummano. Per il team di mister Perretta sono andati a segno Frediani, Cascella, Moriani, Zito e Donno. Nel girone C di Serie C2, invece, niente da fare per il Limite a Capraia al cospetto della capolista Midland, ‘corsara’ per 4-0. Per i giallorossi di coach Gargelli si tratta della terza sconfitta consecutiva, dopo una serie di risultati utili, che lascia comunque la squadra al sesto posto insieme alla Sestoese. I play-off sono ormai sfumati, ma dopo una prima parte difficile adesso la squadra di Gargelli ha la possibilità di chiudere in una posizione onorevole di classifica. Stasera alle 21.30 al Pala Barbasetti di Firenze ultima giornata stagionale anche del Limite contro il Play League Mgs, dietro in classifica di quattro punti.

Si.Ci.