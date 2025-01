Tira aria d’alta classifica oggi al Leporaia, dove arriva il Ravenna (seguito da un buon numero di tifosi), vicecapolista del girone D. Come accaduto la scorsa settimana in casa del Progresso (1-1) anche per questa gara però sarà un Tuttocuoio super incerottato, condizionato dagli ormai cronici problemi di formazione.

"Domenica a Bologna contro il Progresso avevamo solo 14 giocatori - spiega l’allenatore Aldo Firicano - e non ho nemmeno fatto cambi: in tanti anni di calcio una situazione del genere non mi era mai capitata. Ma abbiamo saputo rimontare e giocare ancora una volta una grande ripresa, nella quale probabilmente meritavamo più del pareggio. Perché comunque stiamo bene fisicamente, corriamo fino al 90’, pur non avendo spesso grande scelta dalla panchina".

Di fronte ci sarà un avversario che nelle ultime 14 partite ha conquistato 12 vittorie e 2 pareggi e che tallona ad un solo punto di distanza la capolista Forlì. "Sulla carta è una gara proibitiva per noi – riprende il tecnico neroverde - dal pronostico chiuso. Ma i miei ragazzi mi stanno sorprendendo. Oltretutto ci è rimasto un po’ di rammarico per la gara di andata quando siamo stati sconfitti nel finale da due rigori, dopo che eravamo riusciti a pareggiare. Dovremo ricordarci di quella beffa, farne tesoro e provare a dare tutto in campo".

Firicano dovrà fare a meno di Severi, Sansaro, Fino, Massaro, Acosty e Di Natale, oltre a Salto (che ha chiesto la rescissione per approdare al Chieti) mentre spera di recuperare gli influenzati Bardini e Centonze, oltre che Lorenzini e Carcani, quest’ultimo ristabilitosi dopo il fastidio alla spalla destra. Inizio alle 14,30.

s.l.