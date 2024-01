GHIVIBORGO

2

SPORTING TRESTINA

0

GHIVIBORGO (4-3-3): Becchi, Saidi (80’ Bindi), Sanzone, Bura, Vecchi, Signorini (82’ Poli), Nottoli, Campani, Lepri, T. Carcani, Orlandi (58’ Seminara, 90’ Vitrani). (A disp.: Bonifacio, Cristofani, Rucco). All.: Lelli.

SPORTING TRESTINA (4-5-1): Fiorenza, Dottori (46’ Farneti), Contucci, Conti, Bucci, Di Nolfo, Omohonria, Menghi, Marietti (86’ Giuliani), Belli, Tascini. (A disp.: Pollini, Tosti, Sensi, Coppini, Bartolucci, Soldani). All.: Ciampelli.

Arbitro: Gervasi di Cosenza.

Reti: 23’ Orlandi, 41’ T. Carcani.

GHIVIZZANO - Grazie ad un ottimo primo tempo il Ghiviborgo batte con pieno merito il Trestina, conquistando tre punti molto preziosi che lanciano i colchoneros nella parte nobile della classifica.

Nonostante ben quattro assenze i ragazzi di Nico Lelli fanno la partita fin da subito, dominando in lungo e in largo l’avversario. Al 6’ Carcani colpisce una clamorosa traversa e al 23’ Lepri, uno dei migliori, crossa dalla destra, la difesa umbra è incerta e Orlandi non perdona. Unico sussulto ospite al 27’, ma Becchi è reattivo su Belli, mentre il Ghivi continua a giocare bene e raddoppia con bomber Tommaso Carcani, al suo ottavo centro stagionale, su una gran palla messa in mezzo da Vecchi. Lo stesso centravanti biancorosso sfiora per due volte il 3 a 0 prima dell’intervallo, al termine di quarantacinque minuti di rara bellezza.

Ben diversa la ripresa. Il Trestina inserisce un attaccante, cambia modulo e, al 6’, Becchi, con un pregevole intervento in uscita, salva sul neoentrato Farneti. Ma i padroni di casa tengono bene e non rischiano quasi più (solo al 23’ Vecchi si immola e li salva), sfiorando la terza rete in contropiede con Campani al 22’ e al 33’. Ma il risultato non cambia e finisce fra gli applausi del pubblico del "Carraia".

Flavio Berlingacci