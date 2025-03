Serie D. A Lentigione succede tutto nei primi 45 minuti. Alla fine col Cittadella finisce in parità

LENTIGIONE2CITTADELLA VIS MODENA2

LENTIGIONE (3-5-2): Gasperini; Capiluppi, Lombardi, Gobbo; Cavacchioli, Pari (38’ st Bocchialini), Battistello, Nappo, Alessandrini (30’ st Sabba); Nanni, Pastore (44’ st Babbi). A disp. Delti, Bonetti, De Marco, Grammatica, Manco, Maggioli. All. Cassani.

CITTADELLA VIS MODENA (4-4-2): De Fazio; Fort, Boccaccini, Sabotic, Carretti (46’ st Bertani); Martey (26’ st Sardella), Marchetti, Mora (21’ st Teresi), Osuji; Manzotti (44’ st Rovatti), Formato (35’ st Guidone). A disp. Leonardi, Serra, Aldrovandi, Andreotti. All. Gori.

Arbitro: La Luna di Collegno (Pagano e Molino).

Reti: 20’ Osuji, 28’ Fort, 40’ Nanni, 45’ Alessandrini.

Note: spettatori 200 circa. Ammoniti Nappo, Sabba, Nanni, Sabotic. Angoli 3 a 2, rec. 0’+3’.

Una bella partita… ma solo a metà, il derby emiliano tra Lentigione e Vis Cittadella Modena e quello romagnolo tra i due allenatori, Cassani da una parte e Gori. Bella solo a metà, perché i primi 45 minuti offrono l’intero condensato della gara con i quattro gol e le azioni più pericolose. Nella ripresa subentrano caldo e stanchezza e le due squadre finiscono solo per controllarsi.

Al 13’ la prima occasione per gli ospiti con Formato che scappa sulla sinistra, ma il suo cross rasoterra è fermato da Gobbo. Al 20’ passa il Cittadella: Manzotti ruba palla a Gobbo, serve in centro area Osuji che incrocia in rete in diagonale. I modenesi raddoppiano 8 minuti dopo: punizione dalla sinistra con palla che arriva a Boccaccini, sponda per Fort che di testa supera Gasperini.

Il Lentigione reagisce di squadra e di rabbia e come ha preso due gol in otto minuti, gliene bastano cinque per tornare in pareggio. Al 40’ dalla tre quarti destra Nanni pennella una punizione nell’angolino basso e accorcia le distanze. E’ il 45’, Nanni è steso al limite, l’arbitro lascia il vantaggio con palla a Nappo: cross sul secondo palo e bel colpo di testa di Alessandrini.

Nella ripresa una sola azione per i locali al 15’, quando Alessandrini serve Battistello, con perentoria uscita di De Fazio che sventa il pericolo. "Primo tempo eccellente – dice Stefano Cassani, mister del Lenz – nella ripresa potevamo capitalizzare un paio d’occasioni, ma è stata una bella partita. Abbiamo avuto una reazione formidabile dopo aver subito i due gol dei modenesi, sia a livello individuale, sia come squadra".

Claudio Lavaggi