Serie D. Accade di tutto e di più. Poi il Ponsacco cede

ORVIETANA

3

MOBILIERI PONSACCO

2

ORVIETANA: Marricchi, Caravaggi, Gomes, Vignati, Ricci (18’ Orchi), Congiu, Manoni (62’ Veneroso), Fabri, Santi (75’ Sampete), Greco, Marsili (73’ Osakwe). All. Fiorucci

PONSACCO: Falsettini, Fasciana, Bardini (93’ Buffa), Panattoni, Nieri, Grea (70’ Milan), Nannetti (84’ Mogavero), Regoli, De Vito, Matteoli (70’ Fellecca), Fischer (75’ Innocenti). All. Bozzi.

Arbitro: De Stefanis di Udine.

Marcatori: 32’ De Vito (MP), 54’ Greco (O), 59’ Nieri (MP), 67’ Vignati (O), 92’ Orchi (O).

ORVIETO – La palla è rotonda, come tale può fare degli scherzi. Che, alla fine si rivelano belli per l’Orvietana, ma brutti per il Ponsacco. Specie, alla luce dei primi 45’, pessimi da parte dei ragazzi di Fiorucci. Si aggiunga l’infortunio a Ricci, poco dopo il quarto d’ora, che priva il centrocampo dell’unica luce, almeno in quel momento. I Mobilieri paiono consci, più dell’Orvietana, di quanto sia importante la posta in palio. Si danno da fare, sono sempre i primi sulle seconde palle, si portano in vantaggio poco dopo la mezz’ora. De Vito, elusa la marcatura, lavora bene un pallone per poi spedirlo, a giro, nell’angolo alto dove Marricchi non può arrivare.

La reazione, forse c’è ma non si vede e comunque la porta difesa da Falsettini non corre alcun pericolo fino al riposo. La ripresa sembra riprendere uguale filo conduttore fino al minuto 54. Marsili guadagna un angolo. La difesa ponsacchina prova a liberare. Il pallone arriva a Greco che prende la mira e, di testa, infila la sfera sotto l’incrocio dei pali. E’ la prima svolta e la sensazione è che possa consolidarsi. Nieri non è per nulla d’accordo. Cinque minuti dopo, s’impegna in una veloce ripartenza, va per oltre sessanta metri in progressione, evita il ritorno di Caravaggi e trova il pertugio sull’uscita di Marricchi che può solo toccare la sfera. A quel punto, t’aspetti, magari, qualche cambio, utile a tenere il risultato. Il tecnico Bozzi decide per la fiducia a chi è già in campo. Ma, l’Orvietana del momento è un’altra cosa e attacca. La gara diventa a senso unico, le difese del Ponsacco scricchiolano. Per cedere al minuto 67. Dalla bandierina Veneroso, disegna una traiettoria perfetta per l’incornata di Vignati. Arrivano i cambi decisi dal Ponsacco, ma l’inerzia della partita non cambia più. La squadra di casa ci crede, Veneroso e Sampete provano senza fortuna. Va meglio alla coppia GrecoOrchi. Il primo con una difesa della palla caparbia prima di cercare la testa di Orchi, puntuale nello sferrare il colpo letale al secondo minuto di recupero.

Roberto Pace