Serie D. Aglianese, colpo di reni per evitare i playout

L’Aglianese gioca in trasferta sul campo del Progresso di Bologna in una sfida per uscire dall’area playout e avvicinarsi alla metà classifica. I neroverdi di Baiano vengono da una vittoria e un pareggio, mentre i rossoblù emiliani di Vullo da tre risultati utili (pari in casa col Ravenna nell’ultimo turno e in precedenza vittorie con Carpi e Corticella). L’Aglianese è affidata alla guida di Baiano da dieci giornate nelle quali ha raccolto 14 punti contro i tre punti in quattro turni della precedente gestione di Maraia e ha segnato dieci reti incassandone otto.

Nel complesso la squadra ha raggiunto una sua quadratura e ha dato discrete garanzie nella fase difensiva ma ha palesato dei limiti in fase di creazione e di concretizzazione. La classifica si è mossa anche se non c’è mai stato un filotto di successi che potesse dare una svolta verso l’alto. Ultimamente la società ha operato sul mercato in uscita cedendo quattro giocatori: Gabbianelli, Aiolfi e Santarpia per risoluzione contrattuale del contratto, D’Amico e Ranelli per cessione ad altre società. In attesa di eventuali movimenti in entrata, Baiano ha completato la lista dei convocati con alcuni nomi di giovani.

"Dopo il pari con Mezzolara affrontiamo squadra che sta bene fisicamente e mentalmente – commenta Baiano – avendo fatto sette punti nelle ultime tre partite. È una formazione che gioca da squadra e non molla niente, lotta su tutti i palloni ed è molto organizzata".

Ai suoi ragazzi, Baiano chiede soprattutto maggiore cinismo. "Bisogna essere bravi, attenti e concentrati – aggiunge –, sfruttare le occasiioni che sicuarmente ci saranno ed essere più cinici nei momenti cruciali della gara. Dobbiamo fare una partita di contenuti perché loro hanno giocatori di esprieneza e anche giovani di qualità, si aiutano tutti e grazie ai risultati hanno acquisito convinzione". Nel prossimo turno l’Aglianese giocherà in casa col Certaldo sabato 16 dicembre.

Giacomo Bini