Serie D. Ahi Follonica Gavorrano. Troppi errori ed è 0-0

Il Follonica Gavorrano si mangia le mani. Termina con un pareggio a reti bianche l’esordio in campionato alla seconda giornata per i minerari, che in casa del Terranuova Traiana non va oltre lo 0-0 nonostante la superiorità numerica per metà della seconda frazione e un tiro dal dischetto parato dal portiere di casa, vero protagonista della gara. La prima frazione è comunque piuttosto equilibrata. Al primo minuto di gioco arriva il palo di Marini per il Terranuova Traiana. Nella ripresa la prima occasione è per i padroni di casa, che con Marini si portano al tiro. Al 10’ Bega commette fallo in area ai danni di Pino. Lo stesso numero 9 biancorossoblù si presenta sul dischetto, ma Timperanza in tuffo sventa e il punteggio rimane invariato. Ancora Pino sfiora il gol al 18’: riceve palla e si smarca con un bellissimo controllo liberandosi di Cappelli, poi con il sinistro sfiora l’incrocio. Un minuto più tardi Zini di tacco impensierisce ancora Timperanza, che devia in angolo con un miracolo. Al 22’ Pino si invola verso la porta e viene atterrato da Bega, l’arbitro estrae il rosso diretto. Sulla punizione Lo Sicco batte bene ma trova il palo esterno. La ripresa è un monologo biancorossoblù: il Follonica Gavorrano spinge alla ricerca del vantaggio, cercando anche di sfruttare la superiorità numerica. Al 45’ miracolo di Timperanza sul pericolosissimo colpo di testa di Kernezo. Al termine dei 6’ di recupero concessi dall’arbitro termina così sullo 0-0.

TERRANUOVA TRAIANA: Timperanza, Grieco (27’ st Tassi), Petrioli (13’ st Ricci), Bega, Cappelli, Cioce, Marini, Dini (27’ st Suplja), Oitana (24’ st Senzamici), Massai, Sacconi. All. Becattini. FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli, Pignat (40’ st Marino), D’Agata, Pino, Zini (20’ st Kernezo), Souare (27’ st D’Este), Kondaj, Tatti, Lo Sicco, Morgantini. All. Masi.