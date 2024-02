Serie D: Alberto Formato presenta la sfida tra il suo Lentigione e il Carpi. "Giocare contro la squadra della mia città è sempre un’emozione. "Affrontiamo la squadra più quotata del torneo»

E’ l’unico confronto tra modenesi e reggiane e dunque è un derby: oggi alle 14,30 a Sorbolo Mezzani si gioca la quinta giornata di ritorno tra il Lentigione e il Carpi (arbitra Gianpasquale Tedesco di Battipaglia). E’ un arbitro collaudato, 14 gare da metà settembre a oggi, quindi ritenuto all’altezza del confronto tra le quinte del girone appaiate a 37 punti. Il Lentigione ha recuperato tutti i giocatori della rosa, quindi, a parte l’assenza per squalifica di Pari, Montipò, Capiluppi, Roma, Cortesi e Bocchialini potranno essere al loro posto. In casa Lenz c’è Alberto Formato, carpigiano doc, che così vede la sua partita personale: "Affrontare la squadra della tua città, dove vivi e abiti da sempre è un’emozione speciale e la voglia di fare bella figura davanti ai propri concittadini è tanta. Ma io sono del Lentigione dunque dovremo mettere in campo cuore e sacrificio, perché affrontiamo la squadra più quotata per la vittoria del campionato". Il suo bilancio? "Contro il Carpi ho giocato 5 partite, con 4 gol segnati e il bilancio complessivo è in equilibrio". Formato è il bomber del Lenz, sesto con 8 reti in una classifica comandata da Saporetti del Carpi con 13. Ma le due squadre hanno anche due jolly, Nanni per i rivieraschi e Sall per gli ospiti, entrambi a 7. Cristian Serpini, il mister del Carpi ed ex, teme soprattutto le dimensioni del campo di Sorbolo, "Dove un’azione difensiva può trasformarsi in un attimo in un’azione offensiva e viceversa. Quindi bisognerà essere attenti e concentrati, in una parola bravi a interpretare la gara". Il Carpi non ha ancora deposto le armi per un possibile successo in campionato essendo a -6 dal Ravenna capolista. Il presidente Claudio Lazzaretti è stato attivo sul mercato invernale e nel modenese sono arrivati Beretta e Gerbino, due giocatori di valore. Indisponibili Beretta, l’ex Bouhali, Sabattini e il lungodegente Maini, mentre Cecotti rientra da squalifica.