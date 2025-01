Serie D: alle 20,30 Seravezza-Fezzanese. Tante le incognite. Benedetti la certezza

Lucio Brando teme molto le insidie sempre nascoste nella partita della ripresa dopo la sosta e non lo nasconde, nonostante l’avversario sia l’ultimo della classe. Al “Buon Riposo“ infatti arriva la Fezzanese, unica squadra ligure del girone E, ed il match si gioca in notturna con fischio d’inizio alle 20.30 (arbitrerà Matteo di Sala Consilina, assistito da Panebarca di Foggia e Santo di Barletta). "La gara che ci aspetta non è facile per nulla – mette subito in guardia il tecnico Brando – giocando di sera ci saranno condizioni ambientali molto diverse dal solito. L’avversario poi è assai difficile da leggere con tutti questi cambiamenti che ha fatto (l’ultimo innesto, ufficializzato venerdì sera, è stato Alessandro Benassi, ndr). E poi la prima partita del nuovo anno è sempre da prendere con le pinze poiché la pausa tende ad “appiattire“ alcuni valori. Noi bisognerà esser bravi a riprendere da dove avevamo lasciato a chiusura del 2024".

Tanta attesa in casa seravezzina c’è poi per il 100° gol in maglia verdazzurra di bomber Lorenzo Benedetti, che vuol iniziare al meglio il suo 2025. Il Seravezza fra l’altro giocherà già sapendo i risultati delle due prime della classe che le stanno davanti: il Grosseto (che è a +1) oggi sarà ad Orvieto mentre la capolista Livorno (che a +6 sui verdazzurri) ha la sfida sulla carta più tosta col Follonica Gavorrano. Questa 18ª giornata (prima del girone di ritorno) si chiuderà domani col posticipo del lunedì di Befana Sangiovannese-Figline.

All’andata il Seravezza vinse 3-1 contro la Fezzanese nel match giocato a porte chiuse al “Luperi“ di Sarzana: segnarono Menghi, Benedetti e Stabile. Sarà sfida particolare per i fratelli D’Alessandro: Iacopo (ex Camaiore) difensore dei liguri, Omar come aiuto preparatore atletico dei versiliesi. Nel Seravezza out Bellini. In dubbio Bedini e Greco. Non si sono allenati per febbre Salerno e Rainieri. Subito disponibile l’ultimo arrivato Sava.

Probabile formazione (4-4-2): 1 Lagomarsini; 4 Mosti, 23 Sanzone, 3 Coly (21 Bedini), 5 Paolieri (2006); 20 Bocci (2005), 19 Menghi, 6 Greco, 8 Lepri; 30 Stabile (2004), 9 Benedetti (C).