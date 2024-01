Serie D. Arriva il S. Donato Tavarnelle. Per i minerari partita ostica

Il rientro in campo dopo la pausa natalizia è di quelli interessanti per il Follonica Gavorrano. Primo avversario, oggi alle 14,30 al Malservisi-Matteini, sarà infatti il San Donato Tavarnelle, formazione da non sottovalutare nonostante un campionato non proprio da protagonista, dopo la retrocessione dalla serie C dello scorso anno. I gialloblù si trovano al momento a metà classifica, esattamente a 10 punti di distanza dal Follonica Gavorrano. Analizzando la graduatoria, a 36 troviamo la Pianese, seguita dal Seravezza Pozzi a 35 e dalla formazione di mister Marco Masi a 34, poi il duo composto da Grosseto e Livorno a 32 punti. Seguono il Tau a 31 e il Ghiviborgo a quota 29. Il San Donato Tavarnelle occupa la decima posizione a quota 24, con 7 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, con 16 gol fatti e 14 subiti, unica squadra del girone che ha entrambi i dati delle reti al di sotto delle gare giocate. Per il Follonica Gavorrano si parla invece di 9 vittorie, 7 pareggi e una sconfitta, con 22 gol fatti e 10 gol subiti che ne fanno ancora la miglior difesa del campionato. Le due squadre si sono affrontate alla prima giornata del girone E di serie D, gara giocata lo scorso 10 settembre. In quel caso nessuna delle due formazioni era riuscita ad andare in gol, con la partita chiusa sullo 0-0. Il gruppo di Marco Masi si ripresenta inoltre in campo dopo la chiusura del mercato con alcuni nuovi elementi: sono infatti arrivati nel mercato di dicembre, nell’ordine, Mattia Mencagli, Tommaso Scartabelli, Matteo Pecchia, William Mauro, Davide Macrì e Francesco Nardella.