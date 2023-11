Serie D. Balloni: "Pari giusto. Ma il rigore resta dubbio»

Un calcio di rigore dubbio, un cartellino rosso, il vento forte, l’inizio della sfida rinviato di un’ora. C’è stato un po’ di tutto nel match tra Livorno e Follonica Gavorrano, con i minerari imbattuti ma anche con l’amaro in bocca per una vittoria sfumata in maniera discutibile. "Peccato – dice il presdiente Paolo Balloni –. Eravamo andati in vantaggio con Pino che aveva fatto un grande gol, spiace vederlo giocare poco. Ma quando viene chiamato in causa fa sempre la differenza. Poi c’è stato questo calcio di rigore che Filippis ha parato e il gol sulla ribattuta, ma alla fine il pareggio mi sembra il risultato piuù giusto. Domenica Dierna sarà squalificato, ma sarà sostituito egregiamente da chi verrà chiamato in causa".

E poi un appunto sui tifosi maremmani presenti a Livorno. "Ringraziamo i tifosi che sono venuti numerosi – conclude Balloni –. Hanno atteso un’ora prima di entrare a causa del vento, ma questo è il dato positivo. Sono venuti in tanti con le bandiere. Ci scusiamo se la nostra squadra è stata troppo aggressiva alla fine con i tifosi di casa. C’era un po’ di nervosismo".