Serie D: Benedetti contro Kouko. Seravezza-Ostia Mare. Una sfida tra bomber

Al “Buon Riposo“ oggi alle 14.30 arriva l’Ostia Mare Lido (a dirigere il match ci sarà la terna composta dal fischietto Mansour Faye di Brescia e dagli assistenti di linea Kevin Turra di Milano e Nicolas Prestini di Pavia).

Il Seravezza secondo della classe nel girone E di Serie D a -8 dalla vetta sa di avere una gara ben più complicata, sulla carta, rispetto a quella della lanciatissima capolista Livorno che difficilmente sbanderà nel testacoda con la Fezzanese al “Picchi“. La striscia utile aperta dei verdazzurri racconta di 8 punti fatti nelle ultime 4 partite (con 3 gare di fila sempre a porta inviolata!).

L’imbattibilità di Lagomarsini dura da ben 350 minuti (non prende gol dal provvisorio 2-0 a Trestina, poi rimontato in 2-2, al 10’ del primo tempo della 16ª giornata). I clean-sheet del Seravezza sono ben 6 nelle ultime 8 partite! In casa al “Buon Riposo“ poi lo score recente è molto positivo: nelle ultime 6 gare interne sono arrivati 15 punti sui 18 disponibili.

Oggi Seravezza-Ostia metterà di fronte anche due degli attaccanti più forti e prolifici del torneo quali Lorenzo Benedetti e Daniel Kouko, entrambi a segno 11 volte sin qui in questo campionato. Nel team laziale guidato in panchina da Simone Minincleri c’è anche l’ultimo rinforzo del mercato: l’esperto e fisico difensore Frosali (ex Grosseto e San Donato Tavarnelle).

Nei versiliesi Lucio Brando deve invece fare ancora a meno di una pedina chiave come Bedini in mezzo al campo, oltre al laterale 2005 Turini... mentre sta sempre meglio il trequartista Bellini. Acciaccati ma presenti Coly e Stabile, reduci da qualche botta presa mercoledì nello 0-0 a Grosseto. Il Seravezza tatticamente può proseguire sulla strada del 4-2-3-1... confermando Coly al centro della difesa in coppia con Sanzone, tenendo Menghi in mediana con Greco. L’alternativa è il 3-4-1-2. Scalpita per il posto da esterno là davanti l’interessante 2006 Sava.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 4 Mosti, 23 Sanzone, 3 Coly, 5 Paolieri (2006); 19 Menghi, 6 Greco; 20 Bocci (2005), 30 Stabile (2004), 8 Lepri (10 Bellini); 9 Benedetti (C). All. Brando.