SERIE D: bontempi invece ha le valigie pronte. intanto a breve è previsto il faccia a faccia con beoni. Il Montevarchi ripartirà da Priore, Pardera, Francalanci e Boncompagni

MONTEVARCHI

Di solito l’Aquila riduce al minimo la riflessione post campionato e anche stavolta proverà a giocare d’anticipo nelle scelte per la prossima stagione di serie D. Del resto le dimissioni dell’amministratore delegato Andrea Romei, l’addio del direttore sportivo Nicola Del Grosso e la questione della permanenza o meno di Loris Beoni, impongono di stringere i tempi. A proposito del mister che ha traghettato in salvo i rossoblù, è imminente il confronto con i vertici del sodalizio valdarnese per sciogliere un nodo fondamentale per la programmazione. Dalla sistemazione delle vicende societarie e tecniche dipenderanno gli obiettivi che si vogliono raggiungere e la genesi dell’organico 2024-2025. Non mancano fin d’ora dei punti fermi, visto che diversi calciatori – Priore, Pardera, Francalanci, Boncompagni e altri – hanno prolungato nei mesi scorsi il contratto e, salvo richieste giudicate impossibili da rifiutare la dirigenza intende trattenerli.

A meno di sorprese, che sarebbero gradite dalla tifoseria, ha invece le valigie pronte Marco Bontempi, il miglior giocatore aquilotto secondo i soci dell’Associazione Memoria Rossoblù, insignito nei giorni scorsi del Premio "Costanzo Balleri". Al jolly romano, tesserato a metà dicembre scorso nel mercato di riparazione, sono bastate appena 18 partite per far innamorare gli sportivi, grazie alla duttilità tattica di atleta multiruolo. Un maestro come Beoni ne ha esaltato le doti trasformandolo in attaccante e il ragazzo, che ha dato i primi calci al pallone nell’Urbe Tevere, ha ripagato il trainer con 6 reti decisive.

Giustino Bonci