Serie D: buone sensazioni nonostante la sconfitta in coppa. Ricci vera anima del Terranuova: "Siamo già sulla strada giusta»

TERRANUOVA

Marco Ricci è stato uno dei protagonisti del turno preliminare di coppa andato in scena al Fedini di San Giovanni la scorsa domenica. Approdato poche settimane fa in riva al Ciuffenna dalla Castiglionese, ha segnato il primo gol stagionale del Terranuova Traiana. "È stata una bella emozione realizzare il primo gol dei biancorossi – ha spiegato Ricci – È bello anche poter ricalcare la serie D dopo qualche anno. Peccato per il risultato, anche se la prestazione c’è stata. Siamo sulla strada giusta, ma sappiamo che c’è ancora tanto da fare. Sono molto contento per il gol, nonostante non sia bastato per passare il turno, e spero che tutta la squadra possa continuare così e andare avanti". Nella sua carriera, tra Promozione ed Eccellenza, c’è anche un’esperienza in D con la Jesina.

Le sue qualità offensive saranno a disposizione di mister Becattini. "A Terranuova mi trovo molto bene – ha aggiunto – sia con il gruppo che con lo staff e la dirigenza della società. Mi hanno accolto benissimo fin da subito e spero di poter dare il mio contributo nel raggiungimento dell’obiettivo finale".

Gli occhi sono già puntati sulla prima di campionato in programma l’8 settembre a Foligno. "Nei giorni che restano dobbiamo lavorare bene e ascoltare il mister. Cercheremo di arrivare pronti perché siamo consapevoli di affrontare una squadra forte in un campo difficile. Ma sappiamo quali sono i nostri punti di forza e faremo di tutto per raccogliere il più possibile già dalla prima giornata".

Francesco Tozzi