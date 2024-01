Serie d. Caggianese lascia Figline, va al Tuttocuoio

Inizia subito con una novità il 2024 per il Figline, del presidente Lorenzo Pampaloni. Mattia Caggianese, attaccante classe 1996, ha chiesto di giocare nel Tuttocuoio. Ancora il trasferimento non è stato perfezionato e sarà ufficializzato fra oggi o domani. Pertanto, con lCaggianese sono tre le uscite in casa Figline durante questa finestra di mercato invernale. In precedenza avevano lasciato la società gialloblù, Vieri Di Blasio (2002) centrocampista passato al San Donato Tavarnelle, Christian Rufini (1998) attaccante accasatosi nell’Aquila Montevarchi; partenze che l’area tecnica del Figline capitanata da Andrea Agatensi aveva ripianato con Leonardo Saccardi (98) attaccante ex Poggibonsi, Elia Masini (2003) attaccante di fascia ex Prato e successivamente con Federico Costantini 2004, centrocampista ex Nuova Foiano. Intanto, oggi la squadra agli ordini del tecnico Stefano Tronconi riprenderà gli allenamenti in vista della prima gara del ritorno con il Real Forte Querceta domenica al ’Del Buffa’.

G. Pul.