Serie D. Carpi, il ds Motta suona la carica: "Il ricorso del Forlì? Zero fastidio»

CARPI

"Il ricorso del Forlì? Zero fastidio, qui c’è solo voglia di pensare all’Imolese e di vivere questa settimana così bella assieme alla nostra gente". Ci pensa Riccardo Motta a spazzare via ogni dubbio. I disturbi extra campo che arrivano da Forlì (o forse da Ravenna per i più maliziosi) non stanno condizionando la settimana della squadra di Serpini che si avvicina a quello che per la matematica sarebbe il match point di Imola, a +4 sul Ravenna. Resta però pendente la spada di Damocle del ricorso in secondo grado sul caso Cecotti che il Forlì non ha ancora presentato, perché la Lnd non ha ancora fatto arrivare le carte richieste. "Quando lunedì abbiamo saputo del reclamo – spiega Motta – la squadra ha chiesto lumi e gli abbiamo spiegato la nostra posizione, in pochi secondi i giocatori ci hanno detto tutti insieme ’va bene, andiamoci ad allenarci’. È stata una conferma del valore di questo gruppo". Per Motta l’atmosfera è quella giusta. "Siamo passati in mezzo a tanti errori fatti – ribadisce – e ora la squadra ha una voglia di stare insieme. Sento che la città è in grande fermento e il consiglio che mi sento di dare ai nostri tifosi è quello di venire con noi al campo a vivere il momento, accompagnandoci a Imola col solito calore. Stiamo combattendo per l’obiettivo che il presidente, la città e tutti noi abbiamo sperato fin dal primo giorno. Oggi questa realtà è talmente bella da vivere che ieri ai giocatori ho detto che tutto il resto non conta". Col ricorso del Forlì che eventualmente sarà discusso solo la prossima settimana, il Carpi anche vincendo a Imola non potrà festeggiare. "Non cambia nulla – spiega il ds - non c’è l’ansia di tagliare il traguardo prima. Io ho sempre creduto che tutto si sarebbe deciso all’ultima giornata e per questo dico ai nostri tifosi di accompagnarci a Imola col solito calore, tutti insieme per goderci questa settimana. Terremo giù Cecotti per paura della squalifica? La valutazione sarà solo tecnica, da un po’ soffre alla schiena, ma se sta bene sarà in campo".

Dal campo. Fermo ancora Mandelli che però non preoccupa, è uscito Beretta per un colpo al ginocchio che però si è rivelato senza danni, è tornato al 100% Lorenzi. In difesa si va verso la coppia Rossini-Zucchini.

Tifosi. Sono 350 i tagliandi del settore ospiti di Imola venduti in 3 giorni (600 è la capienza totale): i biglietti saranno acquistabili fino alle 20 di sabato solo online sul circuito Etes.it al 7 euro (più 1,5 di prevendita), con gli Under 14 gratuiti. GdL e Qzd hanno dato appuntamento alle 12 in piazzale delle piscine di Carpi per la partenza della carovana di auto, ma prima alle 10 di sabato al "Cabassi" per caricare la squadra nella rifinitura.

Davide Setti