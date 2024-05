Serie d: carpi va in c. Play-off: il Lenz sfiderà il Ravenna

L’ultima giornata della stagione regolare del campionato di Serie D vede vincere tutte le formazioni d’alta classifica: il Carpi, battendo il Certaldo 5 a 1, sale in Serie C a quota 68 punti. Dietro la formazione di Claudio Lazzaretti troviamo il Ravenna a 66 che sarà l’avversario del Lentigione nel primo turno dei play-off, domenica in Romagna. Corticella e Victor San Marino vincono, si portano a 57 punti e superano proprio il Lentigione che, non giocando, è quinto a 56. Inutile la vittoria del Forlì, sesto a 55. Retrocedono senza play-out, per eccessiva differenza punti dalla quintultima, Pistoiese (per ritiro), Mezzolara, Certaldo e Borgo San Donnino.

Domenica 12 si giocano Ravenna-Lentigione e Corticella-Victor San Marino, le vincenti si affronteranno il 19 per decidere chi si aggiudica i play-off che non danno promozioni automatiche.