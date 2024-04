Serie D: c’è attesa per la Pistoiese perché se non scende in campo è fuori dal campionato. Lentigione a Imola per consolidare i play-off

Il Lentigione è di scena oggi a Imola con l’unica intenzione di fare bottino pieno per consolidare la sua posizione nei play-off: si gioca alle 15, diretta youtube sul sito dei bolognesi, arbitra Emanuelle Waldmann di Frosinone, fischietto che ha appena esordito in Serie C come quarto uomo.

Ma la settimana della Serie D è stata tutta dedicata alla posizione della Pistoiese che a quattro turni dalla fine del campionato potrebbe ritirarsi per problemi giudiziari di un suo dirigente: per scendere in campo oggi in casa con il Sangiuliano ha bisogno immediato di 4.000 euro. Se non arriveranno in tempo, seconda sconfitta a tavolino ed estromissione dal torneo, il che significa che tutti i punti conquistati dalle avversarie sino ad oggi saranno annullati e che la classifica subirà scossoni: mancheranno 6 punti al Ravenna e al Forlì, 4 al Carpi, 3 a San Marino e Lentigione, ma uno solo al Corticella che "ruberebbe" così il terzo posto al Lentigione.

Anche l’Imolese, oggi decima a 42 punti, ha subito la penalizzazione di due punti (in due volte), ma per problemi amministrativi societari. Il suo allenatore è Gianni D’Amore, i suoi bomber sono Mattiolo e Raffini, peraltro solo a quota 5. Va detto però che ben 14 giocatori dell’Imolese sono già andati a segno quest’anno, segno di ottimo collettivo, e che i bolognesi hanno la seconda difesa interna.

Il Lentigione sarà privo di Martin Montipò, squalificato per un turno: i rivieraschi hanno raccolto meno punti in casa che in trasferta, dove peraltro vantano la terza miglior difesa. Mister Paolo Beretti suona la carica: "Dobbiamo riprenderci da una partita girata storta a livello di risultato causa nostri errori soprattutto a livello offensivo. A Imola non sarà facile, ma ci proveremo".

Claudio Lavaggi