Serie D. Cenaia a Tavarnelle per tentare la svolta

Otto sconfitte e un solo punto conquistato nelle 9 trasferte fin qui disputate dal Cenaia in questo campionato di Serie D. Un tabù da sfatare quanto prima quello degli arancioverdi che lontani dal Favilli Pennati hanno faticato e non poco a fare risultato. Domani pomeriggio alle 14.30 la truppa guidata da mister Iacobelli e dal suo vice Dal Bo’ farà visita in terra fiorentina al San Donato Tavarnelle. La squadra gialloblu di Tavarnelle Val di Pesa galleggia a metà classifica, alternando buoni risultati a cadute improvvise, l’ultima quella di una settimana fa sul campo del Figline. Una gara possiamo dire alla portata per Signorini e compagni, anche in virtù di quanto visto all’andata, quando in casa i fiorentini riuscirono a vincere per un gol a zero sfruttando un errore della difesa arancioverde. Ecco che domani, un girone dopo e con una rosa praticamente rivoluzionata, il Cenaia dovrà dimostrare di aver voltato pagina, di aver imparato dai seppur comprensibili errori di inesperienza delle prime giornate per continuare sulla striscia di buoni risultati e soprattutto prestazioni che si sono viste nelle ultime giornate.