Serie D. Cenaia, turno difficile. Sangiovannese in forma

Turno casalingo per il Cenaia che ospita la forte compagine della Sangiovannese. Gli ospiti sono temibili perché vengono da una serie di risultati molto positivi che hanno consentito alla squadra, dopo un avvio di campionato incerto, di risalire la classifica e di riuscire, in questo momento, anche a portarsi fuori dal gruppo delle squadre candidate per i play out. "Incontreremo una squadra tosta – dice il responsabile della comunicazione del Cenaia Piero Ceccarini – che ha saputo rinforzarsi, riuscendovi, nel mercato invernale. Ha azzeccato i cambi giusti costruendo una seconda parte di campionato importante, mettendo insieme una lunga serie di risultati positivi, interrotta solo dalla sconfitta con il Follonica Gavorrano. Per quanto riguarda il Cenaia rientrano nei ranghi della squadra gli squalificati Caciagli e Rustichelli ma tutto dipende da come le due squadre imposteranno la partita. Il Cenaia, come sta facendo nelle ultime gare disputate, scenderà in campo consapevole che dovrà sicuramente dare qualcosa in più rispetto agli avversari". La Sangiovannese viene da un pareggio interno contro il Figline e a Cenaia, in caso di vittoria, potrebbe già guardare con maggiore fiducia all’obiettivo del mantenimento della categoria. Inizio partita ore 15.

Pietro Mattonai