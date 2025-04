Serie D: Città di Varese pareggia, Vogherese sconfitta nel girone A

Una torna a muovere la classifica dopo due passi falsi, l’altra mastica amaro dopo una lunga serie utile. Giornata agrodolce per Città di Varese e Vogherese nel girone A di Serie D. La prima riscatta il doppio stop con Nova Romentin e Lavagnese uscendo dal terreno del Chieri con il punteggio di 2-2. La compagine di Roberto Floris staziona così al quarto posto con 57 punti in compagnia del Ligorna e ancora in piena zona playoff. Al 3’ il Chieri si porta in vantaggio per merito di Ribaudo che infila Piras con un tiro di destro. Il Cdv si riporta in carreggiata al 13’ grazie a Valagussa che raccoglie una sfera ben protetta da Banfi. I padroni di casa ritornano a fare la voce grossa al 33’ con un tiro di Henry che ribadisce in rete una respinta della difesa biancorossa su precedente tiro di Edera. Al 24’ della ripresa il Città di Varese aggancia il definitivo pareggio grazie a Priola che raccoglie un cross di D’Iglio e, dopo una prima respinta di Faccioli , lo infila.

La Vogherese interrompe una serie utile di sette turni capitolando sul campo dei liguri della Cairese per 0-1. I pavesi restano al sestultimo posto con 33 punti a ridosso della zona pericolante e raggiunti proprio dalla Cairese. Sosta forzata, invece, per l’Oltrepò, quartultimo a quota 33 e in turno di riposo in seguito al passaggio del girone a diciassette squadre per l’esclusione dal campionato dell’Albenga.

I risultati: Bra-Ligorna 2-0 , Cairese- Vogherese 1-0, Chieri- Città di Varese 2-2, Chisola- Sanremese 0-1, Derthona- Asti 0-1, Gozzano – Imperia 3-2, Lavagnese- Fossano 1-0, NovaRomentin- Borgaro Nobis 8-2, Vado- Saluzzo 2-0. Rip: Oltrepò.

La classifica: Bra 72 punti, Nova Romentin 64, Vado 61, Città di Varese e Ligorna 57, Gozzano 55, Lavagnese 54, Chisola 47, Saluzzo 45, Asti 41, Derthona 39, Sanremese 38, Imperia 34, Vogherese, Cairese e Oltrepò 33, Fossano 26, Chieri 24, Borgaro Nobis 22.