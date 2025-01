Serie D. Civitanovese, al rientro Padovani

Ettore Padovani è rientrato in gruppo ed è una buona notizia in casa Civitanovese in vista della trasferta che domani i rossoblù affronteranno in casa dell’Atletico Ascoli. L’esperto attaccante ex Fano era fermo per infortunio da circa 3 settimane, esattamente da prima della gara contro la Sambenedettese che ha chiuso il girone di ritorno. Finora aveva sempre svolto sedute differenziate, mentre ieri ha preso parte alla partitella con i compagni e a questo punto potrebbe ambire alla convocazione nel match che alle 14.30 si terrà al "Don Mauro Bartolini" di Ascoli. I rossoblù potrebbero presentarsi alla partita con tutti gli effettivi a disposizione, considerando anche il rientro dalla squalifica di Passalacqua. Tuttavia è con la rifinitura odierna che si avrà modo di fugare ogni dubbio da questo punto di vista. Alla gara non vi sarà Mattia Foglia che ancora non è stato tesserato, mentre il transfer di Lucas Vila non è arrivato e ora non resta che sperare nella giornata di oggi. Stefano Senigagliesi, alla seconda gara da tecnico della Civitanovese, potrebbe ripetere il 4-2-3-1 utilizzato contro L’Aquila 1927. In tal caso Domizi e Visciano sono a supporto del tridente formato da Macarof, Capece e Buonavoglia, con Bevilacqua unica punta. La Civitanovese che, terzultima a soli 16 punti in graduatoria, troverà un avversario altrettanto voglioso di riscatto. Anche se vanta una situazione di classifica molto più rassicurante (26 punti), l’Atletico Ascoli cerca il riscatto non avendo mai vinto negli ultimi 5 turni. La formazione di Seccardini è reduce da 3 sconfitte di fila, ma ieri è stata rinforzata attraverso l’ingaggio dell’esterno offensivo, classe 2004, Domenico Valentino. Per il giocatore si tratta di un ritorno in bianconero. Assieme a Feltrin, Valentino è il secondo rinforzo invernale per la compagine picena ed entrambi i giocatori saranno a disposizione di Seccardini contro la Civitanovese. D’altronde sarebbero tutti abili e arruolati in casa Atletico, l’unico dubbio riguardante Gerlero. Al rientro ci sono D’Alessandro, Camilloni e Pompei che avevano saltato il derby con la Samb. Il consueto modulo utilizzato da Seccardini è il 3-5-2, con una formazione composta da Pompei; Mazzarani-D’Alessandro, Nonni; Camilloni, Olivieri, Vecchiarello, Severini, Antoniazzi; Minicucci, Ciabuschi. In attacco l’alternativa è rappresentata da bomber Francesco Maio.

Francesco Rossetti