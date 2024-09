Serie D. "Civitanovese, deluso dall’atteggiamento nel test a Camerino»

Sante Alfonsi, tecnico della Civitanovese, nell’amichevole di mercoledì il suo undici ha perso contro il Camerino (2-1, ndr) che milita in Prima categoria: c’è da preoccuparsi?

"Da preoccuparsi non c’è nulla. Deluso? Sì, come lo sono i ragazzi, con i quali ho parlato.. All’inizio l’hanno preso un po’ alla leggera e non deve mai succedere. Ora azzeriamo tutto e ripartiamo".

Contro la Fermana, in Coppa Italia, ha utilizzato il 4-3-1-2 con Buonavoglia trequartista alle spalle di Spagna e Brunet; a Camerino è partito con un 4-3-2-1 con Ruggeri al centro della difesa, Toccafondi e Del Moro dietro Rotondo.

"Stiamo sperimentando, ma dobbiamo farci trovare pronti a prescindere dal modulo e da chi giocherà, perché quella di domenica sarà la prima vera partita ufficiale. Quanto a Ruggeri centrale difensivo, è accaduto anche nella scorsa stagione: sa fare sia il difensore che il centrocampista ed è importante avere questo tipo di giocatori".

Quando rientrerà Padovani?

"Quando lo abbiamo ingaggiato sapevamo che avremmo dovuto aspettare, ma sono problemi che si risolvono. Molto probabilmente non ci sarà dopodomani in panchina, non vogliamo rischiare. Il giocatore ha sostenuto altre visite in settimana, non c’è nulla di preoccupante: per L’Aquila sarà a disposizione".

A proposito della match di domenica con il Chieti, forse meglio ripartire dalla performance con la Fermana?

"Quello è stato l’atteggiamento giusto. Abbiamo chiuso la gara dopo mezz’ora, poi forse abbiamo gestito un po’ troppo il match, ma domenica dovremo ripeterci. Affronteremo un avversario più organizzato e pronto, in forma. Serviranno serenità e determinazione".

