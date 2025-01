Serie D. "Civitanovese, ora servono solo i punti»

"Siamo dispiaciuti per aver deluso i tifosi, ma a maggior ragione adesso serve il loro apporto". Parla così Ismaila Diop (foto), difensore della Civitanovese classe 1999, a margine della sconfitta di domenica scorsa sul campo dell’Atletico Ascoli (2-0). "Ognuno di noi – spiega – è consapevole che si tratta di un brutto periodo. Non cerchiamo alibi ed è normale che i tifosi ci siano rimasti male. Tengono molto alla squadra e ci caricano in ogni occasione".

La classifica della formazione adriatica è alquanto preoccupante. Finora sono stati raccolti soltanto 16 punti in 19 partite dopo 3 vittorie e 7 pareggi; 14 gol fatti e 25 subiti. La zona salvezza è distante 5 punti, esattamente la posizione del Roma City che è il prossimo avversario della squadra di Senigagliesi. I prossimi impegni potranno segnare un dentro o un fuori per la stessa Civitanovese: dopo aver affrontato i laziali, la compagine adriatica sarà ospite del Notaresco, poi riceverà l’Avezzano e almeno sulla carta si tratta di avversari più alla portata.

"Al campo abbiamo parlato, anche con l’allenatore. Ma ora non c’è più tempo per i discorsi, servono punti" afferma il centrale ex Montegiorgio. Tornando alla sfida di Ascoli: "Cosa è successo? Durante la settimana – chiarisce il giocatore di origine senegalese – avevamo preparato bene la partita. Il tecnico ci ha dato diverse indicazioni su come affrontare l’Atletico Ascoli. Chiaramente eravamo consapevoli della forza dell’avversario e della sua voglia di rivalsa dopo le ultime sconfitte. Abbiamo preso subito il gol e questo ci ha messo ko perché non ce lo aspettavamo. Poi è arrivato anche il secondo. Nel secondo tempo abbiamo provato a fare qualcosa ma ormai gli spazi erano chiusi, c’era poco da fare".

Per la gara di domenica, la Civitanovese dovrà fare a meno dello squalificato Visciano, mentre il Roma City non potrà contare su Trasciani. La partita si giocherà alle 15 al Polisportivo. Guardando al mercato, si registra un’altra possibile uscita in casa rossoblù. Si tratta del centrocampista classe 2006 Filippo Giandomenico a cui era stato concesso poco spazio nel corso del campionato. Il giovane calciatore sarebbe gradito al Tolentino, ma si sta ancora allenando in rossoblù. È per questo motivo che la società rossoblù potrebbe tesserare il coetaneo Cingolani. Intanto è arrivato il transfer dell’attaccante argentino Vila che sarà a disposizione del tecnico Senigagliesi nella gara di domenica.

