Serie D. "Civitanovese, ora testa alla sfida con L’Aquila»

Facundo Gabriel Macarof è finalmente un giocatore a disposizione della Civitanovese. Il centrocampista classe 1995, prelevato in estate direttamente dall’Argentina, ha ottenuto il transfer dal proprio Paese d’origine e dunque potrà essere convocato in vista della gara di domenica, con i rossoblù che alla prima di campionato saranno impegnati nella delicata trasferta de L’Aquila. La società attende anche un altro pass, quello del secondo portiere Lucas Doello, ma la notizia del via libera di Macarof può far tirare un piccolo sospiro di sollievo ai dirigenti, preoccupati per l’assenza dei titolarissimi Domizi, Buonavoglia e Spagna, obbligati a scontare una giornata di squalifica a causa delle ammonizioni rimediate nel corso della passata stagione. Per il resto, dopo il successo in Coppa Italia contro il Chieti, l’umore non può che essere positivo in casa rossoblù. Due giorni fa la truppa di Sante Alfonsi, reduce dal passaggio del turno preliminare contro la Fermana, si è conquistata l’accesso ai trentaduesimi di finale in programma il 6 novembre, tutto grazie ad una vittoria netta e meritata: a suggellarla, le reti di Brunet e Rotondo, ma l’intero undici rivierasco è parso in giornata al Polisportivo. Tra gli interpreti lo stesso Jacopo Domizi che a fine gara ha commentato: "Abbiamo fatto un’ottima partita, sia a livello offensivo che difensivo. Affrontavamo una squadra molto forte e preparata, ci siamo fatti trovare in gamba". Al fianco del centrocampista classe 2003, altri due compagni e concittadini, i civitanovesi Matteo Ercoli e Federico Ruggeri: "un centrocampo – ha aggiunto Domizi – tutto civitanovese, con Matteo (Ercoli, ndr) e Federico (Ruggeri, ndr) usciamo insieme quasi. Ci siamo trovati molto bene. L’Aquila? Una delle squadre più forti del campionato, bisogna andare compatti e agguerriti, per fare risultato".

Francesco Rossetti