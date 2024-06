Serie D. Civitanovese, Palpacelli rimane. Il programma dei test estivi

L’attaccante Gonzalo Palpacelli sarà un altro rinforzo per la Civitanovese, si tratta di un giocatore molto forte fisicamente e che in area sa farsi rispettare. Il giocatore faceva già parte della rosa dello scorso anno e quindi si tratta di un elemento ben conosciuto dallo staff tecnico. Ma sarà anche una Civitanovese che darà spazio ai giovani e quelli del vivaio avranno nella prima squadra la possibilità di mettersi in evidenza.

La campagna di rafforzamento è stata effettuata in sintonia con le esigenze tecniche espresse dall’allenatore Sante Alfosi e con quelle della società rispettando il budget messo a disposizione dalla dirigenza. Ma c’è anche una caratteristica che accomuna i nuovi arrivati: la forte motivazione di fare parte di un progetto.

Sarà una Civitanovese che proporrà un under tra i pali a differenza dello scorso anno quando i rossoblù hanno potuto contare sull’esperienza di Andrea Testa.

In rossoblù è arrivato il giovane Gabriele Petrucci, il giocatore nella passata stagione ha difeso la porta dell’Urbino e sul quale anche altri club avevano messo gli occhi.

La formazione rossoblù inizierà gli allenamenti il 22 luglio e il presidente Mauro Profili sta lavorando perché i rossoblù possano effettuare la preprazione estiva a Camerino. Nel frattempo la società sta organizzando dei test per prepararsi in vista del campionato di serie D: l’8 agosto a Foligno, il 10 a Civitanova contro la Samb e probabilmente il 14 agosto contro i Portuali Ancona.