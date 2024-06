Serie D. Civitanovese, tesserati Rotondo e Zanni

Nicola Zanni e Matteo Rotondo, ecco i due nuovi acquisti della Civitanovese. Dopo Ismaila Diop e Nicolò Capodaglio, la società rossoblù ufficializza l’ingaggio di altri due giocatori, un centrocampista e un attaccante. Zanni, classe 2002, proviene dal Fano: "un mediano di rottura, in grado di assicurare quantità e giocare sia in un centrocampo a 2 che in uno con 3 interpreti", lo descrivono così dallo staff rossoblù. Con la maglia granata, Zanni ha disputato le ultime tre stagioni, tutte in D. Questi i suoi numeri: 28 presenze e 3 gol in quella appena trascorsa - che ha segnato la retrocessione della stessa formazione in Eccellenza - 32 presenze e 2 reti nella precedente e 27 presenze e 2 gol nel 2021-22. Dunque, il giocatore conosce bene la categoria e il girone dove, con buone probabilità, sarà collocata la sua nuova compagine. Nel campionato 2020-21, il mediano era stato al Marignanese Cattolica, sempre in D (girone D), collezionando 19 presenze e 1 gol.

Quanto al suo nuovo compagno di squadra, Matteo Rotondo, si tratta di un attaccante, nato nel 2005, "alto 195 centimetri e ben strutturato fisicamente", spiegano dal club. Arriva dal Monturano Campiglione, dove nell’ultima stagione ha realizzato 4 reti, di cui 3 in campionato e una in Coppa Italia. La società prosegue con la volontà annunciata di rinforzarsi attraverso gli under, che in campo dovranno essere tre: un 2004, un 2005 e un 2006. Uno di questi potrebbe essere schierato tra i pali, dove, dopo l’addio di Andrea Testa, si lavora per trovare un sostituto. Al momento, la rosa della Civitanovese è composta dalle new entry Zanni, Rotondo, Diop e Capodaglio, oltre che dai confermati Visciano, Ercoli e Passalacqua. Non si escludono ulteriori annunci nelle prossime ore.

Francesco Rossetti