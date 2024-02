Serie D: contro il Mobilieri Ponsacco ultimo. Real Forte a un bivio. Vietato sbagliare gara

Lo scontro diretto con il Mobilieri Ponsacco è un crocevia importante per il campionato del Real Forte Querceta. "Non è una partita come le altre. È La partita", commenta il tecnico Francesco Buglio. Contro il fanalino di coda del campionato, i versiliesi sono chiamati a non sbagliare approccio e partita per dare continuità agli ultimi risultati positivi e continuare la rincorsa alla salvezza. "Dobbiamo riscattare la brutta prestazione di domenica scorsa – prosegue l’allenatore – dove, a parte il risultato, non c’è stato niente da salvare. Mi aspetto pertanto una reazione da parte dei miei giocatori".

Parole che suonano come un pungolo per una squadra che deve cambiare marcia. A cominciare da oggi contro una diretta avversaria nella corsa alla salvezza. "Ci attende una partita molto combattuta - commenta Buglio - affrontiamo una squadra in salute che nelle ultime settimane è riuscita a fermare squadre come il Livorno e il Poggibonsi. Se scendiamo in campo come contro la Sangiovannese, ci faremo male". Per questo motivo Buglio medita dei cambi rispetto a una settimana fa, soprattutto a centrocampo dove il Real Forte Querceta ha sofferto molto. " dobbiamo essere più aggressivi e reattivi sulle seconde palle. Questa sono gare sporche, conta la voglia che ci metti. Qui dobbiamo crescere assolutamente".

Davanti probabile conferma di Flores Heatley: "Mi è piaciuto contro la Sangiovannese. Ha capito il momento e si è messo al servizio dei compagni". Accanto a lui sicuro del posto Podestà, invece di Pecchia è probabile una soluzione più offensiva. In difesa fiducia alla coppia Tognarelli-Masi.

Probabile formazione(4-3-3): Gatti, Pecchia, Tognarelli, Masi, Giubbolini; Avdillari, Gemmi, Giuliani; Scarpa, Flores Heatley, Podestà.

Michele Nardini